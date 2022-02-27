Нефть падает в цене из-за второй волны коронакризиса

09:09 03 Октябрь Киев, Украина

Стоимость нефти стремительно снижается. В начале недели показатели скакнули вниз на 5%, потом, показав неуверенный рост, снова скатались вниз.

На опасениях, что «вторая волна» коронавируса уже начала подрывать спрос в то время, как страны ОПЕК+ наращивают добычу, фьючерсы на сорт Brent обновили минимумы за 2 недели.

Рынок «нервничает», поскольку поставки из стран ОПЕК и Московии увеличиваются, при том что ситуация со спросом становится все хуже, отмечает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Ситуацию усугубляет тот факт, что у европейских НПЗ остались значительные излишки дизельного топлива, которое не было распродано за слабый летний сезон, отмечает Bloomberg. Заводы в Финляндии, Франции и Нидерландах планируют резко сократить закупки сырья и на 25% снизить загрузку мощностей в октябре.

Одновременно снова начал падать спрос на авиатопливо. Спрос на полеты резко падает с окончанием сезона летних отпусков. Ryanair отменяет рейсы на октябрь и готовится «порезать» зимнее расписание на ноябрь-март из-за отсутствия желающих летать. Lufthansa cообщила, что число бронирований на октябрь составляет 10% от доковидной нормы.

«Рост числа зараженных коронавирусом в мире и снижение перемещений людей ставит под вопрос дальнейшие перспективы восстановления спроса» на нефть, констатируют аналитики Промсвязьбанка.

В ближайшей перспективе нефть может подешеветь до 38 долларов за баррель Brent, прогнозирует ПСБ.