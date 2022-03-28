Нефть падает в цене из-за нового штамма коронавируса

Распространение нового штамма коронавируса повлияло на данные торгов на нефтяном рынке. Эксперты опасаются, что спрос на нефть снова упадет в связи с карантинными ограничениями. А значит – цена «черного золота» снова ползет вниз.

По состоянию на 9:05 по Киеву августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,36%), до $74,41 за баррель. Более активно торгуемые сентябрьские контракты подешевели в ходе торгов на $0,26 (0,35%) — до $73,88 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,24 (0,33%), до $72,67 за баррель.

Давление на котировки нефти оказывают возобновившиеся опасения по коронавирусу, в частности трейдеров беспокоит распространение нового штамма Covid-19 «Дельта». Рост числа заболевших в некоторых странах несет риски для спроса на сырье, поскольку на этом фоне вновь вводятся ограничения на передвижения.

При этом вице-президент по энергетическому консалтингу IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Bloomberg, отметил, что, несмотря на распространяющийся новый вариант коронавируса, спрос на нефть продолжает резко расти и рост этот поддерживается в основном США, Китаем и странами Ближнего Востока.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет также заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу.