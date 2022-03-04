Нефть падает в цене из-за COVID-19

Эксперты отметили падение стоимости нефти в среднем на 1%. Такие показатели на 16 октября 2020 года связаны напрямую с угрозой второй волны заболеваемости коронавирусом.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE Futures, стоимость фьючерсов на декабрь североморской смеси Brent снизилась на 0,43 доллара, или на 1%, составив 42,73 доллара за баррель. По итогам торгов днем ранее декабрьские контракты подешевели на 0,16 доллара, или на 0,37%.

Торги на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) показали падение стоимости фьючерсов на ноябрь американской нефти WTI на 0,38 доллара, или на 0,93%, и составили 40,58 долларов за баррель. В четверг фьючерсы снизились в цене на 0,08 доллара, или на 0,2%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном на этой неделе, отметило, что «вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса» на нефть. МЭА сохранило прогноз спроса на 2020 год на уровне 91,7 млн б/с, что на 8,4 млн б/с меньше, чем в 2019 году.