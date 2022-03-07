Нефть падает в цене – причины и цифры

Данные мировых торгов свидетельствуют о падении расценок на «черное золото». Нефть с поставкой на август сейчас котируется в размере 71,35 доллара за баррель. Такие расценки на фьючерсы, по мнению экспертов, достаточно низкие.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:26, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,46%. При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 69,36 доллара за баррель, потеряв 0,37%.

Нефть снизилась в цене после достижения новых многолетних максимумов в понедельник, ведь инвесторы ожидают на этой неделе результатов переговоров между Ираном и мировыми державами по ядерной сделки, что, как ожидается, увеличит поставки нефти на рынок, пишет Reuters.

Так, в минувшую пятницу нефть Brent превысила 72 долларов за баррель впервые с 2019 года, так как дисциплина ОПЕК + по поставкам и восстановление спроса сняли опасения по поводу неодинаковых темпов вакцинации против COVID-19 по всему миру.