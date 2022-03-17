Нефть падает в цене – инвесторы боятся переизбытка продукта

Инвесторы переживают, что нефть будет продавать некому. На фоне обострения пандемии коронакризиса, спрос на «черное золото» уменьшился, а выработка продукции осталась на прежнем уровне.

Цены на нефть эталонных марок заметно просели. На рынок нажали два фактора - рост запасов бензина в США и увеличение объемов добычи нефти в Ливии. По данным Investing, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:58 по киевскому времени составляла 41,78 доллара за баррель. При этом еще накануне, 21 октября, котировки достигали 43 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла 40,05 доллара за баррель. Днем ранее стоимость этого сорта превышала 41,5 доллара за баррель.

Минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1900000 баррелей. Аналитики, опрошенные S & P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1600000 баррелей. По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, которого цитирует Интерфакс, данные о сокращении потребления бензина стали "наиболее нервными" для нефтяных цен на фоне "всех опасений относительно того, что COVID-19 снова начинает негативно влиять на потребительское поведение".

Обеспокоенность рынка также вызывает возобновление добычи нефти в Ливии. Вицепремьер Правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтиг заявил, что добыча в стране уже достиг 500 тыс. Баррелей в сутки и до конца октября составит 550-560 тыс. Б / с. По его словам, до конца текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.