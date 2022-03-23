Нефть не спасет российскую экономику

14:09 23 марта Киев, Украина

Выросшая на рынках цена на нефть не сможет полностью компенсировать потери российской экономики, считает профессор кафедры социальной и экономической географии РФ МГУ, ведущий специалист по региональной экономике Наталья Зубаревич.

«Уже сейчас треть российской нефти, в основном танкерной, не продается. РФ продает нефть с большим дисконтом — 20–25%, около 20% от стоимости барреля. То, что мы вывозим танкерами, не идет. Потому что танкер должен быть застрахован, без этого он не покидает причал. А страховые компании сейчас не готовы страховать и перестраховывать транспортировку этого груза. Они считают риски неприемлемыми, были такие ситуации, что российские танкеры болтались в море и нефть не продавалась», — сказала экономист.

Если не будут перерабатывать всю эту нефть, придется затыкать скважины. Когда скважина затыкается, особенно на старых месторождениях, это погубленная уже скважина.

Хуже всего ситуация у компании «Лукойл», которая больше всего нефти продавала на американский рынок.

«Там у них были свои автозаправки. А сейчас США российскую нефть не берут. Будут затариваться нефтеперерабатывающие заводы, внутренний спрос не такой, чтобы эту нефть потребить», — пояснила Наталья Зубаревич.