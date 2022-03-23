Нефть не спасет российскую экономику

Выросшая на рынках цена на нефть не сможет полностью компенсировать потери российской экономики, считает профессор кафедры социальной и экономической географии РФ МГУ, ведущий специалист по региональной экономике Наталья Зубаревич.
Если не будут перерабатывать всю эту нефть, придется затыкать скважины. Когда скважина затыкается, особенно на старых месторождениях, это погубленная уже скважина.
Хуже всего ситуация у компании «Лукойл», которая больше всего нефти продавала на американский рынок.
Она рассказала, что сейчас топливо в основном будет идти на внутренний рынок, но у России нет такой потребности. Поэтому разговоры о том, что Россия „отобьется“ на высокой цене на нефть, закончатся тем, что нефти станет меньше.
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