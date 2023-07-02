Нефть начала расти в цене впервые после карантина

Впервые с марта месяца нефть Brent стала стоить выше 40 долларов. Это связано с сокращением добычи ОПЕК+. И вносит надежду на восстановления уровня прибыли и спроса, который значительно упал в период карантина связанного с эпидемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 40,21 доллара баррель, что на 0,64 доллара (1,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX выросли в цене на 0,96 доллара (2,61%) - до 37,77 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Оба эталонных контракта резко подорожали в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление экономики в Китае и медленное смягчение карантинных мероприятий в других странах.

"Поскольку ограничительные меры против распространения вируса продолжают сниматься, мы ожидаем, что спрос будет постепенно восстанавливаться", - сообщили аналитики Capital Economics, которые ждут, что мировое потребление нефти составит в среднем чуть менее 92 миллионов баррелей в сутки в 2020 году.

По состоянию на 10:35 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 40,19 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 39,59 доллара за баррель, что на 2 цента выше уровня закрытия торгов (39,57 доллара).