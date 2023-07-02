Нефть начала расти в цене впервые после карантина

11:31 03 июня Киев, Украина

Впервые с марта месяца нефть Brent стала стоить выше 40 долларов. Это связано с сокращением добычи ОПЕК+. И вносит надежду на восстановления уровня прибыли и спроса, который значительно упал в период карантина связанного с эпидемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Фото: нефть

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 40,21 доллара баррель, что на 0,64 доллара (1,62%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX выросли в цене на 0,96 доллара (2,61%) - до 37,77 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить ограничения по нефтедобыче, действующие в мае, еще на два месяца, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.

Кроме того, ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и министров ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК могли определить номинации поставок на июль. Обычно они делают это в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.

Оба эталонных контракта резко подорожали в последние недели с апрельских минимумов, чему способствует продолжающееся восстановление экономики в Китае и медленное смягчение карантинных мероприятий в других странах.

"Поскольку ограничительные меры против распространения вируса продолжают сниматься, мы ожидаем, что спрос будет постепенно восстанавливаться", - сообщили аналитики Capital Economics, которые ждут, что мировое потребление нефти составит в среднем чуть менее 92 миллионов баррелей в сутки в 2020 году.

По состоянию на 10:35 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 40,19 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 39,59 доллара за баррель, что на 2 цента выше уровня закрытия торгов (39,57 доллара).