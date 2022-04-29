Нефть на рынке выросла в цене

Изобретение вакцины от коронавируса положительно повлияло на положение нефтяного рынка. В течение месяца эксперты отмечают повышение цен на 20%.

Нефть марки Brent с поставкой в январе упала на 1,02 %, до 47,69 долларов за баррель к 16.30 по киевскому времени. Нефть марки WTI снизилась на 0,57% до 45,27 долларов.

Brent и WTI вырастут более чем на 20% в ноябре, что является самым сильным ежемесячным приростом с мая. Этому способствуют надежды на то, что три многообещающие вакцины могут поддержать восстановление экономики и повысить спрос на топливо. Члены Организации стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны (группа ОПЕК+) рассмотрят возможность продления существующих сокращений на три-четыре месяца или постепенное увеличения добычи с января. ОПЕК+ должна была снизить текущее сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки с января.

Цены также нашли некоторую поддержку после того, как Moderna Inc заявила, что подаст заявку на экстренное разрешение в США и Европе на вакцину COVID-19. Компания обнародовала полные результаты исследования на поздней стадии, показывающее, что ее вакцина эффективна на 94,1% без серьезных проблем с безопасностью.

Goldman Sachs заявил, что рост числа случаев COVID-19 зимой не помешает восстановлению баланса на рынке нефти в результате прогресса вакцинации. Согласно прогнозу в 2021 году цена на нефть марки Brent вырастет до 65 долларов.

Опрос 40 экономистов и аналитиков, проведенный агентством Reuters, показал, что цена на нефть Brent в следующем году будет в среднем 49,35 долларов за баррель.