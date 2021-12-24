Нефть может стоить $10 за баррель - Wood Mackenzie

Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют падение стоимости нефти в течение следующих 30 лет. Долгосрочный прогноз сделан на основе исследований компании в области энергетики. По мнению экспертов консалтинговой компании мир перейдет на электроэнергию согласно Парижскому соглашению и стоимость за баррель не будет превышать $10.

Аналитики подсчитали, что к середине века спрос на нефть может упасть на 70 процентов по сравнению с нынешним. Причем падать он начнет уже в 2023-м, а затем резко ускорится. Эксперты считают, что к 2030 году цена эталонной Brent опустится до 37-42 долларов за баррель, а через два десятилетия за бочку и вовсе будут давать 10 долларов.

Ранее в апреле российское Минэнерго предсказало пик мирового спроса на нефть. Его ждут не раньше 2030-2035 годов, однако все больше усиливаются риски его наступления в более ранний период и существенного сокращения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е годы. В ведомстве считают, что данные риски возрастают из-за последствий пандемии коронавируса, которая оказала негативное влияние на потребление нефти и нефтепродуктов.