Нефть дорожает из-за снижения карантинных мер

Утренние торги нефтью осветили рост цен по всему миру. «Черное золото» стремительно дорожает на фоне перспектив увеличения спроса на сырье. Трейдеры объясняют свои ожидания снятием карантинных ограничений по миру и свободой перемещений.
По состоянию на 7.37 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 73,07 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,31%, до 71,1 доллара за баррель.
Нефтяные трейдеры также отслеживают перспективы потенциального возвращения официальных поставок иранской сырой нефти на рынок, при этом Тегеран и мировые державы ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года. В то время как замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в выходные подверг сомнению шансы возобновления соглашения перед национальными выборами 18 июня, делегации продолжают работать, пытаясь решить остающиеся проблемы.
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