Нефть дешевеет на фоне опасений из-за нового штамма коронавируса

Данные торгов в среду показывают понижение расценок на нефть. Новый штамм коронавируса внес свои коррективы в мировую экономику. На фоне опасений новой волны расценки на «черное золото» снова поползли вниз.
По состоянию на 13.53 EEST цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,64% - до 76 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 74,77 доллара за баррель.
Нефтяные инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", который ставит под угрозу восстановление экономики, а также может привести к дополнительным ограничениям.
Инвесторы обратили внимание на статистику по запасам "черного золота". Так, американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 июля, сократились на 4 миллиона баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 4,3 миллиона. Позднее в среду управление энергетической информации минэнерго США (EIA) сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4,3 миллиона баррелей.
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