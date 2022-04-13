Нефть дешевеет на фоне опасений из-за нового штамма коронавируса

Данные торгов в среду показывают понижение расценок на нефть. Новый штамм коронавируса внес свои коррективы в мировую экономику. На фоне опасений новой волны расценки на «черное золото» снова поползли вниз.

По состоянию на 13.53 EEST цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,64% - до 76 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 74,77 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", который ставит под угрозу восстановление экономики, а также может привести к дополнительным ограничениям.

"На нефтяном рынке назревают проблемы. Растут опасения, что рост числа случаев заболевания COVID-19 "дельта" может задержать полное восстановление экономики. Это, в свою очередь, представляет собой серьезную угрозу для роста спроса на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказал газете Wall Street Journal аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

Инвесторы обратили внимание на статистику по запасам "черного золота". Так, американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 июля, сократились на 4 миллиона баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 4,3 миллиона. Позднее в среду управление энергетической информации минэнерго США (EIA) сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4,3 миллиона баррелей.