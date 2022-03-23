Нефть Brent рекордно упала в цене

Нефтяные фьючерсы в последнее время не отличаются стабильностью и весь мир наблюдает за резкими скачками стоимости «черного золота». Рекордной стала цена на марку Brent в июне и составляла $38. Сегодня, 29 октября 2020 года, стоимость снизилась еще.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на торгах в четверг на 3,11%, до $37,84 на 13:05 по Киеву. В предыдущий раз цена опускалась ниже отметки в $38 за баррель 15 июня.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в декабре снижался на момент написания заметки на 3,53% – до $36,07.

Как отмечает издание, нефтяные котировки падают второй день подряд из-за рисков COVID-19 и неопределенности, связанной с выборами в США. Негативно на рынок влияют также и другие факторы – рост запасов сырья в США, оказавшийся сильнее прогнозов, опасения по поводу избытка предложения и ослабления спроса на топливо и ожидаемое восстановление нефтедобычи в Ливии до 500 000 баррелей в день после длительного периода остановки производства.

За прошлую неделю Brent подешевела на 2,7%, WTI – на 3,1%.

По прогнозам инвестбанка Morgan Stanley, цены на нефть марки Brent вырастут до $50 за баррель во второй половине 2021 года благодаря снижению курса доллара и ускорению инфляции.