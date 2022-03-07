Недвижимость в Украине выросла в цене

Послабление карантинных мер оживило рынок недвижимости. Согласно данным риелторов, стоимость жилой площади выросла в среднем на 4-18%. В основном речь идет о новых домах в крупных городах страны.

В Киеве стоимость квадратного метра подорожала с апреля по июнь на 18%, поднявшись с 25,1 тыс. до 29,5 тыс. грн. При этом в долларовом эквиваленте средняя стоимость квадратного метра в столице подскочила на 12%, превысив $1 тыс. Минимальная стоимость "квадрата" жилья в Киеве на сегодняшний день составляет $720.

Подорожало жилье и во Львове. В среднем квадратный метр в здешних новостройках стал дороже на 12%. За год цена увеличилась в гривне с 17,1 тыс. до 19,2 тыс. грн, в долларовом эквиваленте - с $640 до $690.

В Одессе стоимость нового жилья выросла немного меньше - на 4%. В мае квадратный метр тут продавали по 20,2 тыс. грн. При этом в долларах цена осталась на том же уровне – $750.

Специалисты по недвижимости прогнозируют пик спроса на жилье в июне. Наибольшей популярностью, как и прежде, будут пользоваться 1-2-комнатные квартиры. До конца лета стоимость жилья в новостройках вырастет еще на 5-7%. Покупатели все чаще заинтересованы покупкой загородной недвижимости. В связи с пандемией все больше людей хотят жить за городом, растет как спрос, так и цены.

В середине мая средняя цена квадратного метра в пригороде Киева составила 17 700 гривен, прибавив за месяц 1,7%. Главным фактором, который влияет на цену квадратного метра в ЖК под Киевом, является не карантин, а подорожание себестоимости строительства, так как весной подорожали цены на керамоблок, металы и утеплители.