«Недружественные» России страны оказались крупнейшими инвесторами в экономику РФ

«Недружественные» России страны, перечень которых продолжает расширяться и уже насчитывает 50 государств, оказались крупнейшими инвесторами в российскую экономику.
Прямые инвестиции в РФ - то есть вложения в реальный сектор через долю в капитале или долговые инструменты - на 75% обеспечены странами из списка условных «врагов». На конец 2021 года их вложения достигали 379 млрд долларов, подсчитали аналитики ИК «Локо-Инвест».
Это накопленный объем инвестиций, который сложился за три десятилетия современной истории страны. Наиболее значимо участие «недружественных» инвесторов - в ключевых секторах экономики, на которые приходится 50% российского ВВП и 40% занятости.
Это, в частности, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность, куда «недружественные» страны вложили сумму, равную 20% всех основных фондов. Еще выше их доля в торговле (равна 80% основных фондов), финансах (почти 70%), а также в научно-технических отраслях (40%).
«Недруги» поставляют в Россию и основной объем высокотехнологичных товаров, обеспечивая 55% импорта машин и оборудования.
Что касается «дружественных» стран - таких, как, например, Китай - то от них дождаться инвестиций так и не удалось, несмотря на планы разворота экономики «на восток», звучащие с 2014 года.
По данным ЦБ, инвесторы из КНР вложили в реальный сектор России всего 3,01 млрд долларов (по состоянию на 1 октября 2021 года). Причем после аннексии Крыма и развала отношений с Западом вместо притока китайских денег состоялся их отток: объем инвестиций уменьшился на треть, или 1,5 млрд долларов.
Не удалось завлечь китайцев и на российский финансовый рынок, несмотря на призывы торговать в обход доллара и размещение резервов в юанях.
Доля «недружественных стран» в портфельных инвестициях в Россию - то есть вложениях в акции, облигации и другие ценные бумаги - составляет 87%.
Бизнес и граждане РФ также предпочитают хранить деньги почти исключительно в «недружественных» юрисдикциях: туда уходит около 90% всех портфельных и прямых инвестиций из РФ.
Напомним, перечень «недружественных» государств президент РФ Владимир Путин поручил создать в апреле 2021 года на фоне массовой высылки российских дипломатов с Запада. Изначального в него входили лишь две страны - США и Чехия.
5 марта 2022 года после начал войны в Украине и ответных санкций Запада перечень увеличился в 25 раз. В него были включены страны Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
Прямые инвестиции в РФ - то есть вложения в реальный сектор через долю в капитале или долговые инструменты - на 75% обеспечены странами из списка условных «врагов». На конец 2021 года их вложения достигали 379 млрд долларов, подсчитали аналитики ИК «Локо-Инвест».
Это накопленный объем инвестиций, который сложился за три десятилетия современной истории страны. Наиболее значимо участие «недружественных» инвесторов - в ключевых секторах экономики, на которые приходится 50% российского ВВП и 40% занятости.
Это, в частности, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность, куда «недружественные» страны вложили сумму, равную 20% всех основных фондов. Еще выше их доля в торговле (равна 80% основных фондов), финансах (почти 70%), а также в научно-технических отраслях (40%).
«Недруги» поставляют в Россию и основной объем высокотехнологичных товаров, обеспечивая 55% импорта машин и оборудования.
Что касается «дружественных» стран - таких, как, например, Китай - то от них дождаться инвестиций так и не удалось, несмотря на планы разворота экономики «на восток», звучащие с 2014 года.
По данным ЦБ, инвесторы из КНР вложили в реальный сектор России всего 3,01 млрд долларов (по состоянию на 1 октября 2021 года). Причем после аннексии Крыма и развала отношений с Западом вместо притока китайских денег состоялся их отток: объем инвестиций уменьшился на треть, или 1,5 млрд долларов.
Не удалось завлечь китайцев и на российский финансовый рынок, несмотря на призывы торговать в обход доллара и размещение резервов в юанях.
Доля «недружественных стран» в портфельных инвестициях в Россию - то есть вложениях в акции, облигации и другие ценные бумаги - составляет 87%.
Бизнес и граждане РФ также предпочитают хранить деньги почти исключительно в «недружественных» юрисдикциях: туда уходит около 90% всех портфельных и прямых инвестиций из РФ.
Напомним, перечень «недружественных» государств президент РФ Владимир Путин поручил создать в апреле 2021 года на фоне массовой высылки российских дипломатов с Запада. Изначального в него входили лишь две страны - США и Чехия.
5 марта 2022 года после начал войны в Украине и ответных санкций Запада перечень увеличился в 25 раз. В него были включены страны Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
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