Неамериканским платежным системам запретили обслуживать в США карты банков рф под санкциями

Министерство финансов США предупредило неамериканских операторов платежных систем о нарушении санкций Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) в случае использования в США карт российских банков, включенных в SDN List (это список физлиц или организаций, которые считаются наносящими ущерб безопасности Соединенных Штатов), такое разъяснение опубликовано на сайте ведомства.
Помимо этого OFAC запрещает американским операторам и банкам-эквайерам обрабатывать транзакции по картам иностранных финансовых учреждений, попавших в санкционный список. Запрет не действует только в случаях исключений или при наличии разрешений со стороны OFAC.
Министерство призвало американцев и юридических лиц проявлять осторожность при работе с неамериканскими операторами платежных систем, которые обслуживают карты внесенных в санкционные списки банков, и «чьи карты принимаются в США».
Американским физическим и юридическим лицам рекомендовано проверять банковские идентификационные номера (БИН).
Министерство призвало американцев и юридических лиц проявлять осторожность при работе с неамериканскими операторами платежных систем, которые обслуживают карты внесенных в санкционные списки банков, и «чьи карты принимаются в США».
Американским физическим и юридическим лицам рекомендовано проверять банковские идентификационные номера (БИН).
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии