Неамериканским платежным системам запретили обслуживать в США карты банков рф под санкциями

17:07 21 апреля Киев, Украина

Министерство финансов США предупредило неамериканских операторов платежных систем о нарушении санкций Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) в случае использования в США карт российских банков, включенных в SDN List (это список физлиц или организаций, которые считаются наносящими ущерб безопасности Соединенных Штатов), такое разъяснение опубликовано на сайте ведомства.

«Неамериканские операторы платежных систем, карты которых выпускаются иностранными финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями, могут нарушать правила санкций OFAC, если они разрешают использование этих карт в Соединенных Штатах», — сказано в сообщении министерства

Помимо этого OFAC запрещает американским операторам и банкам-эквайерам обрабатывать транзакции по картам иностранных финансовых учреждений, попавших в санкционный список. Запрет не действует только в случаях исключений или при наличии разрешений со стороны OFAC.



Министерство призвало американцев и юридических лиц проявлять осторожность при работе с неамериканскими операторами платежных систем, которые обслуживают карты внесенных в санкционные списки банков, и «чьи карты принимаются в США».



Американским физическим и юридическим лицам рекомендовано проверять банковские идентификационные номера (БИН).