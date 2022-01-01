Не всем пенсионерам заплатят надбавки

Украинское правительство активно выполняет свой план об увеличении прожитого минимума, а также изменении алгоритма начислений социальных выплат. С этим связано множество изменений в жизни льготников и пенсионеров.

После повышения уровня прожиточного минимума, многим пенсионерам повысили минимальные выплаты. Однако, не все украинцы получили надбавку. В частности, рабочим пенсионерам не пересчитали надбавку в июле. Об этом заявила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

В Пенсионном Фонде Украины объяснили, что после повышения уровня прожиточного минимума работающим пенсионерам не добавили сверхнормативный стаж и не изменили страховой стаж. Все эти показатели будут учитываться сразу после выхода на пенсию. После этого можно сделать перерасчет и получить надбавку.

Охрименко добавила, что в ПФУ не берут в расчет сверхнормативный стаж. В случае повышения уровня прожиточного минимума надбавки начисляются только неработающим пенсионерам.

Только после выхода на пенсию удастся получить все выплаты с учетом надбавок.