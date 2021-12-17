НБУ заявляет о росте цен и выходе из кризиса: новости экономики

Пресс-служба Национального банка Украины заявляет о том, что экономический кризис для Украины заканчивается. Нестабильная ситуация с экономикой вызванная коронакризисом выравнивается и в Украине стоит ждать повышения цен. В следующий годы планируется, что экономика вырастет на 4%

"Украинская экономика постепенно восстанавливается от коронакризиса, а вместе с этим ускорится и рост цен. Экономика сократится на 6% по итогам 2020 года, но в последующие годы ее рост составит около 4%. В свою очередь, инфляция ускорится до 4,7% в конец этого года и также будет близкой к среднесрочной цели Национального банка 5% в последующие годы. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционных отчете за июль 2020 года ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что худший период для экономики уже позади, ведь смягчения карантина способствует оживлению деловой активности.

Напомним, по информации НБУ, в кассы банков за первое полугодие 2020 поступило 961,4 млрд грн наличности, что на 11,8% меньше по сравнению с этим периодом в 2019 году.