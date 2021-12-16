НБУ зафиксировал повышение безналичных операций среди населения

Данные отчета Национального банка Украины свидетельствуют о том, что украинцы переходят на безналичный расчет. Регулятор провел исследование, согласно которому безналичных операций с использованием платежных карт стало больше.

Согласно отчету регулятора, по количеству совершенных операций в Украине на первом месте карточные платежные системы - почти 6 млрд шт. (84,7% от общего количества операций в платежных системах). Это на 18,6% больше, чем в 2019 году.

В то же время сумма операций, осуществленных в карточных платежных системах, в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом на 10,6% до 3 957,3 млрд грн.

В течение прошлого года продолжали увеличиваться безналичные платежи с использованием платежных карточек. Так, количество таких платежей выросла на 25,1% до 5 211,2 млн шт. (86,9% от общего количества), а сумма - на 22,8%, достигнув 2 208,7 млрд грн (55,8% от общей суммы операций с карточками).

В Национальном банке отметили, что за 2016-2020 годы объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств вырос более чем в два раза. Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2020 сумма средств, полученных в стране с использованием международных систем перевода средств, почти в пять раз превышала сумму средств, отправленных за ее пределы.