НБУ вышел на межбанк

9 декабря 2020 году Национальный банк Украины наконец появился на межбанковском валютном рынке. Более месяца эксперты отмечали отсутствие активности НБУ в покупке и продаже валюты. Вчера регулятор закупил доллар.

За вчерашний день, 9 декабря, курс доллара на межбанковских торгах вырос на 5 копеек — с утренних 28,03/28,05 грн/доллар до 28,08/28,10 грн/доллар к концу сессии. Тем временем, позитивный новостной фон помогает гривне продолжать свое укрепление к доллару, а также и относительно евро.