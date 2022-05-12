НБУ вышел на межбанк
15:00 10 декабря Киев, Украина
9 декабря 2020 году Национальный банк Украины наконец появился на межбанковском валютном рынке. Более месяца эксперты отмечали отсутствие активности НБУ в покупке и продаже валюты. Вчера регулятор закупил доллар.
За вчерашний день, 9 декабря, курс доллара на межбанковских торгах вырос на 5 копеек — с утренних 28,03/28,05 грн/доллар до 28,08/28,10 грн/доллар к концу сессии. Тем временем, позитивный новостной фон помогает гривне продолжать свое укрепление к доллару, а также и относительно евро.
"Настроения инвесторов изменились после сообщения Минфина Украины о поступлении макрофинансовой помощи от ЕС. Сумма кредита составила 623,5 млн евро по ставке 0,125% годовых и сроком погашения в 2035 году. Подобное решение ЕС можно смело назвать "новогодним подарком" для Украины, так как теперь можно не опасаться за выполнение бюджета текущего года. На прошлом аукционе по размещению ОВГЗ было предложено целых 7 выпусков, чего давно не случалось. В бюджет было привлечено 15,96 млрд грн, а учитывая, что до конца года состоится еще 3 размещения, можно рассчитывать на дополнительные ресурсы от внутренних инвесторов. Рост доходности ОВГЗ и кредит от ЕС способны вернуть нерезидентов во внутренний долг Украины, что окажет существенную поддержку курсу национальной валюты по отношению к доллару и евро", — говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
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