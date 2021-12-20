НБУ выпускает две памятные монеты

10:34 31 Июль Киев, Украина

Национальный банк Украины заявил, что выпустит тираж памятных монет "Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины". Деньги будут выполнены из сплава на основе цинка. Войдут в оборот монеты с 03 августа 2020 года.

Монета входит в серию "Вооруженные силы Украины" и посвящена одному из носителей боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, мощному и технологическому виду Вооруженных Сил Украины, который является одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии против Украины.

Диаметр монеты будет составлять 30 мм. Монету выпустят тиражом 1 000 000 штук.

С 28 июля 2020 года НБУ вводит в обращение памятную монету "Старинный город Дубно". Памятная монета "Старинный город Дубно" будет выполнена из нейзильбера.

Монета входит в серию "Старинные города Украины" и посвящена городу Дубно, которое во все исторические времена было на перекрестке важных исторических и политических событий, торговых путей, а также одним из центров духовной жизни края.

Диаметр монеты будет составлять 35 мм, а масса – 16,54 г. Монету выпустят тиражом 35 000 штук.