НБУ ввел ряд новых правил при покупке долларов - перечень

Национальный банк Украины внес изменения для покупки иностранной валюты, в частности долларов США. Новые изменения описаны в постановлении НБУ № 62 от 29 июня 2021 года. Украинцев ждет ряд изменений, которые позитивно скажутся на работе с иностранной валютой.

Что изменилось:

Украинцы могут покупать доллары по безналичному расчету.

При покупке иностранной валюты нет необходимости иметь при себе эквивалент в гривне, так как можно оплатить необходимую сумму с банковской карты.

НБУ разрешил украинцам покупать зарубежные акции через украинского брокера. При этом существует лимит - 200 тысяч евро в год.

Также теперь можно продать безналичную валюту, а зачисленные средства пойдут на карточный счет в гривне.

Национальный банк на 13 июля установил официальный курс на уровне 27,29 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на 3 копейки.

Напомним, председатель Совета по вопросам международных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий озвучил прогноз курса доллара до конца 2021 года. По его словам, доллар будет расти.