НБУ видит больше преимуществ в фиксированном курсе

14:21 18 мая Киев, Украина

Фиксированный курс на данный момент более полезен для экономики в условиях войны, говорит замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью 18 мая.

"Мы видим больше преимуществ от фиксации обменного курса, чем от другого режима. Если ситуация будет изменяться, мы будем менять нашу валютно-курсовую политику. Но пока считаем такие шаги нецелесообразными", – сказал он.

По его словам, изменения валютно-курсовой политики очень зависят от макроэкономического сценария жизни страны.

"Если говорить о том, как долго мы будем сохранять фиксированный курс, то ответ очень прост: пока мы будем видеть, что преимущества этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима", – говорят в НБУ.



Одной из предпосылок возвращения к плавающему курсу Николайчук назвал большее самобалансирование валютного рынка.

"Мы также должны снова наладить действие монетарной трансмиссии, потому что отпустить обменный курс, не имея возможности влиять на него процентной ставкой – не будет очень взвешенным решением", – добавил Николайчук.

По его мнению, говоря о сценарии управляемого возвращения к гибкому обменному курсу надо учитывать, что он не должен характеризоваться существенной коррекцией в одну или другую сторону.