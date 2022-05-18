НБУ видит больше преимуществ в фиксированном курсе
14:21 18 мая Киев, Украина
Фиксированный курс на данный момент более полезен для экономики в условиях войны, говорит замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью 18 мая.
"Мы видим больше преимуществ от фиксации обменного курса, чем от другого режима. Если ситуация будет изменяться, мы будем менять нашу валютно-курсовую политику. Но пока считаем такие шаги нецелесообразными", – сказал он.
По его словам, изменения валютно-курсовой политики очень зависят от макроэкономического сценария жизни страны.
"Если говорить о том, как долго мы будем сохранять фиксированный курс, то ответ очень прост: пока мы будем видеть, что преимущества этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима", – говорят в НБУ.
Одной из предпосылок возвращения к плавающему курсу Николайчук назвал большее самобалансирование валютного рынка.
"Мы также должны снова наладить действие монетарной трансмиссии, потому что отпустить обменный курс, не имея возможности влиять на него процентной ставкой – не будет очень взвешенным решением", – добавил Николайчук.
По его мнению, говоря о сценарии управляемого возвращения к гибкому обменному курсу надо учитывать, что он не должен характеризоваться существенной коррекцией в одну или другую сторону.
"Короткие, но более частые шаги более целесообразны для ситуации, когда рынок уже почти, но еще не совсем готов к плавающему обменному курсу. Соответственно, центральный банк в такой ситуации будет пытаться найти новую точку равновесия, где рынок сам сбалансируется. И дальше курс будет плавать в довоенном формате", – указал он.
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