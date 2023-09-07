НБУ ужесточил правила: банки будут контролировать лимиты клиентов

Национальный банк Украины внес изменения в требования по финансовому мониторингу, которые обязывают банки реагировать на случаи, когда клиент превышает установленные лимиты для финансовых операций.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно новым требованиям, банки обязаны мониторить и реагировать на ситуации, когда клиент превышает максимальную сумму финансовых операций, указанную им. Эти изменения направлены на повышение эффективности финансового мониторинга и содействие снижению рисков, связанных с отмыванием средств, финансированием терроризма и другими незаконными действиями.
Введены дополнительные индикаторы подозрительности, касающиеся финансовых операций клиентов, включая превышение максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, более чем в два раза в месяц до установления деловых отношений или во время их обслуживания, а также необычная активность на счетах клиента.
Помимо этого, установлены регуляции для удаленного установления деловых отношений с электронными резидентами.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно новым требованиям, банки обязаны мониторить и реагировать на ситуации, когда клиент превышает максимальную сумму финансовых операций, указанную им. Эти изменения направлены на повышение эффективности финансового мониторинга и содействие снижению рисков, связанных с отмыванием средств, финансированием терроризма и другими незаконными действиями.
Введены дополнительные индикаторы подозрительности, касающиеся финансовых операций клиентов, включая превышение максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, более чем в два раза в месяц до установления деловых отношений или во время их обслуживания, а также необычная активность на счетах клиента.
Помимо этого, установлены регуляции для удаленного установления деловых отношений с электронными резидентами.
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