НБУ увеличил продажи валют

09:23 07 мая Киев, Украина

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели со 2 по 6 мая 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 310,36 млн долларов и 269,65 млн евро.



При этом НБУ купил 17,50 млн долларов и 10,30 млн евро.



Об этом сообщает НБУ.



Продажа незначительно выросла по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал на межбанковском валютном рынке 448,08 млн долларов и 108,25 млн евро млн евро, а также купил 1,5 млн долларов и 5,5 млн евро.



С начала года НБУ купил на межбанке 1798,80 млн долларов и 106,97 млн евро. При этом НБУ продал 6156,75 млн долларов и 1755,46 млн евро.



Отрицательное сальдо интервенций составило 4 357,95 млн долларов и 1648,49 млн евро.