НБУ определил новые правила установки курса гривны

Правление Национального банка Украины постановлением от 07.10.2020 г. № 140 внесло изменения в Положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и расчета справочного значения курса гривны к доллару США и учетной цены банковских металлов.

В частности, закрепили, что официальный курс гривны к иностранным валютам, и учетная цена банковских металлов используются резидентами и нерезидентами Украины:

1) для отражения в бухгалтерском учете операций с иностранной валютой и банковскими металлами;

2) для проведения валютных операций, осуществляемых Национальным банком, Государственной казначейской службой Украины;

3) в других случаях, определенных законодательством Украины.

Национальный банк, резиденты и нерезиденты Украины имеют право использовать официальный курс гривны к иностранным валютам, учетную цену банковских металлов и справочное значение курса гривны к доллару США для заключения сделок на денежном и валютном рынках, однако не имеют никаких обязательств этого делать.