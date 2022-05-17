НБУ упростил операции с кассами для ФЛП

Правление Национального банка Украины с 15 декабря активирует свое постановление об упрощении ведения кассовых операций ФОПам. Также будет отменена книги учетов доходов.

Постановление, в частности, предусматривает, что ФОПы - плательщики единого налога I и II групп и плательщики единого налога III группы, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

В то же время подпункты, касающиеся упрощения учета ФОПами, вступают в силу с 1 января 2021 года.

Эти изменения обусловлены тем, что закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей" упростил работу таких ФЛП, отменив ведения книги учета доходов. Напомним, в июле 2020 Верховная Рада приняла законопроект о работе электронного кабинета и упрощения работы ФЛП, который ограничивает бумажный документооборот.