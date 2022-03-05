НБУ укрепляет нацвалюту

Национальный банк Украины установил новый курс и продолжил укреплять национальную валюту. Такую тенденцию аналитики прогнозируют еще на протяжении текущей недели. Сейчас доллар переживает критичное за 2021 год падение – курс составляет 27,34 UAH/USD.

Укрепление гривны происходит на фоне покупки иностранцами облигаций внутреннего долга на 1,8 млрд грн. после продолжительной паузы. Помимо этого, участники рынка находятся в ожидании открытия рынка земли, что должно позитивно отразиться на экономических тенденциях в стране.

Эксперты говорят, что стабильность гривны – это тренд всего 2021 года. И она продлится еще какое-то время. При этом экономисты не отрицают наличие рисков, способных обвалить гривну. При этом аналитики расходятся во мнении, сколько будет стоить доллар. Так, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб полагает, что доллар на межбанке через неделю будет торговаться за 27,1 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,0-27,2 грн.

Специалист говорит, что поддержка Украины ЕС в вопросе кибератак дает шансы еще больше укрепить гривну.

При этом, по информации Нацбанка, регулятор в течение мая не проводил интервенций на межбанке. Это произошло впервые с июля 2014 года. Всего с начала года НБУ купил на межбанке $290,5 млн, а продал – $70 млн. Положительное сальдо составило $220,5 млн. В связи с этим некоторые аналитики спрогнозировали рост курса доллара на следующей неделе до отметки 27,65 UAH/USD.

Также на рост стабильности гривны может повлиять открытие рынка земли. В случае его открытия стоимость валюты будет колебаться около 27,25-27,35 грн/дол. Есть и другая точка зрения. Гривна может девальвировать из-за запрета полетов в Беларусь. Аналитики полагают, что ревальвация гривны может продолжиться до конца лета. Максимально низкая отметка ожидается в июле-августе. Тогда курс доллара может пробить психологическую отметку и опуститься ниже 27 грн/дол.

А вот осенью стоит ждать девальвации из-за необходимости тратить деньги на газ и уголь для отопительного сезона. Пока же у украинцев есть время сходить в обменные пункты и купить доллары по выгодному курсу.