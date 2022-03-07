НБУ: состояние экономики Украины улучшается

18:30 09 Июнь Киев, Украина

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в социальных сетях рассказал об украинской экономике и о перевыполнении пополнения государственного бюджета Украины. В частности, упоминались темпы наращивания производства промышленной продукции за счет внутреннего и внешнего спроса.

Годовые темпы роста оборота продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в апреле составили 59,7% и 53,7%. По сравнению с мартом рост составляет 4,9% и 5,3%. Также о наказании ожиданий промышленных предприятий свидетельствуют результаты опросов Госстата на Нацбанке.

“Результаты ежемесячных опросов Национального банка подтверждают положительные тенденции – индекс деловых ожиданий промышленных предприятий в мае восстановился до значения более равновесный уровень (50,8 в мае по сравнению с 49,8 в апреле), что свидетельствует о готовности предприятий к увеличению объемов производства”, - указывает экономист.

В бюджетной сфере наблюдается перевыполнение планов. В мае выполнение месячного плана доходов государственного бюджета Украины составило 101,8% (+2,1 млрд. к плану), в том числе общего фонда – 102,7% (+2,8 млрд. к плану). 

"Перевыполнение плановых показателей по доходам в мае стало возможным благодаря сверхплановым поступлениям от налоговых органов на общую сумму 3,5 млрд. гривен (104,8% от плана)”, — объясняет Данилишин.

Расходы по общему фонду государственного бюджета были выполнены в объеме 454,7 млрд. гривен, что составляет 92,6% от росписи отчетного периода. Превышение плана по поступлениям наряду с более низким по сравнению с планом выполнением расходной части госбюджета обусловило его выполнение с дефицитом в размере 32,5 млрд. гривен, в том числе общего фонда – 31,3 млрд. гривен, что почти втрое ниже росписи отчетного периода (86,5 млрд. гривен).

Несмотря на умеренный объем выплат по погашению и обслуживанию внутреннего государственного долга в последней декаде мая, объемы размещений ОВГЗ Министерством финансов были незначительными, что позволяло сдерживать от повышения стоимости государственных заимствований. 

"В течение мая на первичных аукционах было размещено гривневых ОВГЗ на сумму 11,8 млрд. со средневзвешенной ставкой 11,22%, что на 11 б. п. превышает средневзвешенную доходность первичных размещений гривневых ОВГЗ в апреле и на 372 б. п - учетную ставку Национального банка”, - напоминает банкир.