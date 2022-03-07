НБУ: состояние экономики Украины улучшается

18:30 09 Июнь Киев, Украина

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в социальных сетях рассказал об украинской экономике и о перевыполнении пополнения государственного бюджета Украины. В частности, упоминались темпы наращивания производства промышленной продукции за счет внутреннего и внешнего спроса.

Годовые темпы роста оборота продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в апреле составили 59,7% и 53,7%. По сравнению с мартом рост составляет 4,9% и 5,3%. Также о наказании ожиданий промышленных предприятий свидетельствуют результаты опросов Госстата на Нацбанке.

“Результаты ежемесячных опросов Национального банка подтверждают положительные тенденции – индекс деловых ожиданий промышленных предприятий в мае восстановился до значения более равновесный уровень (50,8 в мае по сравнению с 49,8 в апреле), что свидетельствует о готовности предприятий к увеличению объемов производства”, - указывает экономист.

В бюджетной сфере наблюдается перевыполнение планов. В мае выполнение месячного плана доходов государственного бюджета Украины составило 101,8% (+2,1 млрд. к плану), в том числе общего фонда – 102,7% (+2,8 млрд. к плану).

"Перевыполнение плановых показателей по доходам в мае стало возможным благодаря сверхплановым поступлениям от налоговых органов на общую сумму 3,5 млрд. гривен (104,8% от плана)”, — объясняет Данилишин.

Расходы по общему фонду государственного бюджета были выполнены в объеме 454,7 млрд. гривен, что составляет 92,6% от росписи отчетного периода. Превышение плана по поступлениям наряду с более низким по сравнению с планом выполнением расходной части госбюджета обусловило его выполнение с дефицитом в размере 32,5 млрд. гривен, в том числе общего фонда – 31,3 млрд. гривен, что почти втрое ниже росписи отчетного периода (86,5 млрд. гривен).

Несмотря на умеренный объем выплат по погашению и обслуживанию внутреннего государственного долга в последней декаде мая, объемы размещений ОВГЗ Министерством финансов были незначительными, что позволяло сдерживать от повышения стоимости государственных заимствований.