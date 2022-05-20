НБУ сообщил о росте доллара

За последнюю неделю цена на доллар США выросла на 2-3 гривны в небанковских обменниках.
В Национальном банке Украины связывают это с введенными валютными ограничениями и намерены повлиять на этот курс.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
За последнюю неделю курс доллара в небанковских обменниках существенно вырос. Если 13 мая цена доллара там колебалась в пределах 34,2–34,5 грн, то по состоянию на 19 мая доллар подорожал до 36,5–37,5 грн (по данным платформы minfin.com).
В Национальном банке известно о резком скачке курса на наличном рынке. Такую курсовую динамику там связывают с ограничениями на валютном рынке, введенными после 24 февраля.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
За последнюю неделю курс доллара в небанковских обменниках существенно вырос. Если 13 мая цена доллара там колебалась в пределах 34,2–34,5 грн, то по состоянию на 19 мая доллар подорожал до 36,5–37,5 грн (по данным платформы minfin.com).
В Национальном банке известно о резком скачке курса на наличном рынке. Такую курсовую динамику там связывают с ограничениями на валютном рынке, введенными после 24 февраля.
По его словам, спрос на наличном рынке (который и формирует цену доллара в обменниках) формируется преимущественно для спекулятивных заработков населения, для финансирования серого импорта, а также для перевода сбережений в иностранную валюту.
В то же время, НБУ намерен ослабить тренд на девальвацию гривни в небанковских обменниках, в частности с помощью снятия ряда ограничений на торговлю валютой банками.
В то же время, НБУ намерен ослабить тренд на девальвацию гривни в небанковских обменниках, в частности с помощью снятия ряда ограничений на торговлю валютой банками.
Отметим, что действия Нацбанка будут ориентированы исключительно на наличный валютный рынок. В то же время, официальный курс доллара НБУ пока оставляет без изменений на уровне 29,25 грн за доллар.
Вернуться в плавающий валютный курс НБУ планирует после выполнения ряда предпосылок. В частности, стабилизация экспортных поступлений, снижение неопределенности, связанной с войной, а также оживление финансового рынка.
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