НБУ сообщил о росте доллара

14:25 20 мая Киев, Украина

За последнюю неделю цена на доллар США выросла на 2-3 гривны в небанковских обменниках.

В Национальном банке Украины связывают это с введенными валютными ограничениями и намерены повлиять на этот курс.



Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.



За последнюю неделю курс доллара в небанковских обменниках существенно вырос. Если 13 мая цена доллара там колебалась в пределах 34,2–34,5 грн, то по состоянию на 19 мая доллар подорожал до 36,5–37,5 грн (по данным платформы minfin.com).



В Национальном банке известно о резком скачке курса на наличном рынке. Такую курсовую динамику там связывают с ограничениями на валютном рынке, введенными после 24 февраля.

"В частности, конвертация средств с гривневых счетов в банковской системе в наличную валюту был запрет в Украине и существенно ограничен за рубежом. Вследствие этого на наличном сегменте валютного рынка преобладающий дефицит валюты приводит к ослаблению курса гривны", — пояснил глава НБУ

По его словам, спрос на наличном рынке (который и формирует цену доллара в обменниках) формируется преимущественно для спекулятивных заработков населения, для финансирования серого импорта, а также для перевода сбережений в иностранную валюту.



В то же время, НБУ намерен ослабить тренд на девальвацию гривни в небанковских обменниках, в частности с помощью снятия ряда ограничений на торговлю валютой банками.

"Для снижения амплитуды этих курсовых колебаний Национальный банк намерен в ближайшее время снять ограничения на курс продажи наличной валюты банками. Это будет способствовать увеличению ликвидности наличного сегмента валютного рынка и стабилизации ситуации на нем", - заявил Шевченко.



Отметим, что действия Нацбанка будут ориентированы исключительно на наличный валютный рынок. В то же время, официальный курс доллара НБУ пока оставляет без изменений на уровне 29,25 грн за доллар.



Вернуться в плавающий валютный курс НБУ планирует после выполнения ряда предпосылок. В частности, стабилизация экспортных поступлений, снижение неопределенности, связанной с войной, а также оживление финансового рынка.