НБУ: слабая позиция нацвалюты положительно отразится на госбюджете

По мнению, главы совета Нацбанка Богдана Данилишина, слабая позиция гривны поспособствует поступлению в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте.
По его словам, государство сможет выплачивать госдолг и после переоценки его балансовой стоимости в иностранной валюте.
По состоянию на 15 сентября курс доллара в Украине установлен Нацбанком на уровне 28 грн/долл., что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
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