НБУ: слабая позиция нацвалюты положительно отразится на госбюджете

17:26 15 Сентябрь Киев, Украина

По мнению, главы совета Нацбанк а Богдана Данилишина, слабая позиция гривны поспособствует поступлению в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте.

"Ослабление гривны к иностранным валютам, которое наблюдается с начала сентября, вызывает в обществе вопрос о способности НБУ удерживать под контролем ситуацию на валютном рынке. Хочу сразу успокоить, ситуация прогнозируемая и находится под пристальным мониторингом экспертов Нацбанка", - сообщил Данилишин.

По его словам, государство сможет выплачивать госдолг и после переоценки его балансовой стоимости в иностранной валюте.



По состоянию на 15 сентября курс доллара в Украине установлен Нацбанком на уровне 28 грн/долл., что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.