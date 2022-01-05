НБУ сделал прогноз о стоимости газа

Национальный банк Украины опубликовал ежеквартальный отчет, в котором эксперты смогли проанализировать стоимость газа и сделать прогноз касательно роста цен в будущем. Аналитики пришли к выводу, что летом 2021 года голубое топливо увеличится в цене.

При этом к концу года стоимость на газ сравняется с показателями 2020 года. Также в прогнозе говорится о том, что стоимость газа будет влиять на административную инфляцию.

В Украине аккумулируют газ 26 стран. Отмечается, что в 2020 году «голубое топливо» в ПХГ Украины сохраняли государства Европейского Союза, США и Канада. В этом году присоединились азиатские компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Гонконга.

Ранее сообщалось о том, какие убытки понесла компания «Нафтогаз». В 2020 году их оценили в 11 млрд 800 млн гривен, об этом говорится на правительственном сайте.