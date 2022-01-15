НБУ сделал прогноз о госдолге Украины

Национальный банк Украины сделал прогноз касательно положения украинской экономики. Один из прогнозов касался государственного долга – его объема и темпов снижения.

В Национальном банке Украины подсчитали, что госдолг в текущем году уменьшится до 55,8% ВВП. Такие данные радуют, ведь в прошлом 2020 году он вырос с 50,3 до 60,8% ВВП.

Очерчены и действия, которые будут способствовать снижению долга – это соблюдение взвешенной внешней фискальной политики, причем в условиях, когда экономика растет, а волатильность обменного курса низкая.

За два месяца – январь и февраль 2021 года – долг снизился до 58,4% ВВП. Ранее сообщалось, на что тратят валюту граждане Украины. Лидируют покупка недвижимости и автомобилей, дорогая бытовая техника и другие товары.