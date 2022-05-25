НБУ рекомендует сделать реструктуризацию долгов по кредитам

Для юридических и физических лиц, пострадавших от карантина, Национальный банк Украины советует реструктуризацию. Речь идет о долговых обязательствах в различных финансовых учреждениях Украины.

"Банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, подвергшихся финансовым трудностям от введения ограничительных мер и не могут обслуживать кредиты", - говорится в сообщении.

Так, банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы:

до 30 апреля 2021 (включительно) для должников - физических лиц;

до 31 мая 2021 (включительно) - для должников - юридических лиц.

Банкам рекомендуется не повышать процентную ставку по кредитам после реструктуризации.

"Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию. Реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики - юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы", - говорится в сообщении.

Банки также должны применять индивидуальный подход к среднему и крупному бизнесу при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам - оценку на портфельной основе (это не касается ипотечного и автокредитования).