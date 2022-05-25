НБУ рекомендует сделать реструктуризацию долгов по кредитам

Для юридических и физических лиц, пострадавших от карантина, Национальный банк Украины советует реструктуризацию. Речь идет о долговых обязательствах в различных финансовых учреждениях Украины.
Так, банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы:
- до 30 апреля 2021 (включительно) для должников - физических лиц;
- до 31 мая 2021 (включительно) - для должников - юридических лиц.
Банкам рекомендуется не повышать процентную ставку по кредитам после реструктуризации.
Банки также должны применять индивидуальный подход к среднему и крупному бизнесу при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам - оценку на портфельной основе (это не касается ипотечного и автокредитования).
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