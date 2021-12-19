НБУ рассказал о планах Украины без денег МВФ

Международный валютный фонд, закончив свою миссию в Украине, обещал вернуться к рассмотрению вопроса о финансировании страны в апреле. Ведомство ждет урегулирования украинским правительством некоторых вопросов. Также Украина имеет право отказаться от денег МВФ. О последствиях такого выбора рассказали в НБУ.

Как отметил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, Украина может отказаться от сотрудничества с Фондом только при двух условиях. Одно из них — дальнейшая благоприятная внешняя среда для страны, а на международных финансовых рынках — высокий спрос к инвестициям в нашу страну, что позволило бы финансировать дефицит государственного бюджета благодаря внешним и внутренним заимствованиям. Однако, чиновник НБУ считает такие предположения слишком оптимистичными и противоречащими последним тенденциям: подорожание нефти и газа могут только ухудшить условия торговли для нашей страны. По прогнозам Нацбанка, эта тенденция будет продолжаться.

Второе условие предполагает изменения в макроэкономической политике. Прекращение сотрудничества с Фондом грозит ростом расходов на обслуживание госдолга, спадом объема иностранных инвестиций, а также давлением на валютные резервы Нацбанка. В таком случае правительство будет вынуждено сокращать дефицит бюджета, курс нацвалюты ослабнет, чтобы уменьшить негативное влияние на платежный баланс, что только ускорит инфляцию.

Чиновник Нацбанка подытожил: отказ от денег МВФ и получение права на «суверенную экономическую политику» грозит уменьшением трат на ключевые бюджетные проекты и ростом процентных ставок, ведь регулятору придется осуществлять более жесткую монетарную политику для приостановления инфляции.