НБУ рассказал, что украинская экономика восстанавливается после 16 месяцев коронакризиса

Заместитель главы национального банка Украины рассказал о состоянии экономики страны. По словам Дмитрия Сологуба после 16 месяцев кризиса вызванного мировой пандемией, экономика начинает свой стабильный рост. Такую информацию чиновник предоставил в рамках пресс-брифинга НБУ.
По словам замглавы НБУ, кризис удалось преодолеть благодаря реформам, которые были проведены в 2015—2016 годах. Также он добавил, что в этом году НБУ возвращает стресс-тестирование банков, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы.
В Нацбанке также добавили, что стабильности восстановления экономики способствует благоприятная конъюнктура для украинских товаров на внешних рынках и усиление роста внутреннего спроса.
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