НБУ рассказал, что украинская экономика восстанавливается после 16 месяцев коронакризиса

Заместитель главы национального банка Украины рассказал о состоянии экономики страны. По словам Дмитрия Сологуба после 16 месяцев кризиса вызванного мировой пандемией, экономика начинает свой стабильный рост. Такую информацию чиновник предоставил в рамках пресс-брифинга НБУ.

«Анализируя показатели деятельности банковской системы с точки зрения финансовой стабильности, мы видим, что экономика выходит из 16-месячного кризиса. Но если посмотреть этот отчет (отчет о финансовой стабильности НБУ — ред.), то мы увидим, что для банковской сферы кризис так и не начался. Хотя было много опасений, учитывая поведение банковской системы во время прошлых кризисов», — отметил Сологуб.

По словам замглавы НБУ, кризис удалось преодолеть благодаря реформам, которые были проведены в 2015—2016 годах. Также он добавил, что в этом году НБУ возвращает стресс-тестирование банков, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы.

В Нацбанке также добавили, что стабильности восстановления экономики способствует благоприятная конъюнктура для украинских товаров на внешних рынках и усиление роста внутреннего спроса.