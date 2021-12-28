НБУ распределил доход за 2020 год - Данилишин

Глава Совета Национального банка в своих социальных сетях рассказал о распределении прибыли НБУ за 2020 год. Также Богдан Данилишин сообщил о том, что заседание утвердило финотчетность регулятора. Речь идет о 40,73 млрд гривен, которые НБУ заработал за прошедший год.

В частности, из общей прибыли регулятора 16,29 млрд грн будет направлено на формирование общих резервов собственного капитала, а 24,43 млрд грн – перечислено в госбюджет.

Также во время заседания Советом НБУ был утвержден отчет правления Нацбанка о выполнении сметы административных расходов 2020 года. Как сообщалось, законом "О госбюджете на 2021 год" предусмотрено перечисление прибыли Национального банка в сумме 33 млрд грн. Ранее Национальный банк предупреждал о риске невыполнения плана по доходам в госбюджете на 2021 год, в том числе в части перечисления прибыли НБУ . В частности, в НБУ указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет на 2021 год в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.

В 2020 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет 42,72 млрд грн своей прибыли за предыдущий год, что на 2 млрд грн больше, чем запланировано законом о госбюджете.