НБУ продал валюты всего на 1 миллион

Согласно данным с сайта Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке Украина продала 1 миллион долларов. Данные собраны за неделю с 12 по 16 октября 2020 года. При этом указано, что центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей (8,7 млн долларов).

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3584,10 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 925,30 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

Отметим, Международный валютный фонд обновил прогноз относительно курса гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2020 году 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар).