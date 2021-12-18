НБУ про условия работы коллекторских фирм

11:35 25 Ноябрь Киев, Украина

В Национальном банке Украины рассказали о легальном методе работы коллекторов.

В частности, сотрудники коллекторских компаний могут осуществлять телефонные и видеопереговоры, встречаться лично с должниками, однако исключительно, в рабочие часы с 9 до 19 часов, и только при условии, что человек дал свое согласие на переговоры.

Также коллекторы могут посылать гражданам текстовые, голосовые и другие сообщения, речь идет об «автодозвоне», или же посылать по месту жительства почтовые отправления с пометкой «вручить лично». При этом взаимодействовать с клиентом они могут не больше двух раз в неделю.



Все остальные действия, в частности, шантаж, угрозы, ночные звонки, сбор информации о местонахождении гражданина и тд. являются незаконными.







