НБУ предложил стратегию по макростабильности экономики

Национальный банк Украины разработал стратегию, которая по мнению специалистов поможет поднять экономику страны на новый уровень. Институциональная стратегия разработана на период 2021-2025 год. Ее основная цель – макростабильность украинской экономики.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко отметил, дальнейшее качественное развитие финансовой экосистемы должно учитывать реалии сегодняшнего дня. Известно, что реализация Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития, которые детализируются в 12 стратегических целях.

Первое направление. Содействие восстановлению и развитию экономики:

Поддержания макростабильности

Возобновление кредитования экономики

Развитие рынка финансовых услуг

Развитие инфраструктуры рынков капитала

Второе направление. Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики.

Развитие безналичной экономики

Повышение уровня финансовой инклюзии

Развитие инноваций финансового сектора

Киберзащита финансового сектора

Третье направление. Институциональное развитие и операционное совершенство Национального банка.

Повышение операционной эффективности

Партнерство и коммуникация со стейкхолдерами Национального банка

Цифровая трансформация Национального банка

Национальный банк — лучший работодатель.

Напомним, что в Украине снимут все ограничения на движение капитала. Как рассказал заместитель главы Национального банка Алексей Шабан, это предусмотрено в новой стратегии Нацбанка до 2025 года.