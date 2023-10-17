НБУ повысил официальный курс доллара и евро

Национальный банк Украины внес изменения в официальный курс доллара, впервые за последнюю неделю, согласно данным, опубликованным на сайте регулятора во вторник, 17 октября.
Официальный курс гривны к доллару на завтра установлен на уровне 36,4507 грн за 1 доллар, что представляет собой повышение в 0,1210 грн. Также был установлен курс евро, который составит 38,5503 грн за 1 евро, увеличившись на 0,2697 грн.
На межбанковском рынке сегодня курс доллара вырос всего на 1 копейку и составил 36,40-36,42 грн за доллар при операциях купли-продажи.
На наличном рынке наблюдается увеличение стоимости американской валюты на 5 копеек, достигая уровня в 38,15 гривен за доллар. Этот уровень соответствует значению, которое было установлено до того, как Национальный банк Украины перешел к гибкому валютному курсу.
Официальный курс гривны к доллару на завтра установлен на уровне 36,4507 грн за 1 доллар, что представляет собой повышение в 0,1210 грн. Также был установлен курс евро, который составит 38,5503 грн за 1 евро, увеличившись на 0,2697 грн.
На межбанковском рынке сегодня курс доллара вырос всего на 1 копейку и составил 36,40-36,42 грн за доллар при операциях купли-продажи.
На наличном рынке наблюдается увеличение стоимости американской валюты на 5 копеек, достигая уровня в 38,15 гривен за доллар. Этот уровень соответствует значению, которое было установлено до того, как Национальный банк Украины перешел к гибкому валютному курсу.
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