НБУ получает жалобы от украинцев

Национальный банк Украины за 2020 год получил и зафиксировал свыше 2 000 жалоб на коллекторские службы от граждан Украины. Чаще всего жалобы связаны с некорректной работой служб и жесткими мерами взыскания долгов. Жалобы относились как к отдельным финансовым компаниям, так и к работе банков.

В регуляторе констатируют: чаще всего люди жаловались на угрозы, круглосуточные звонки должнику, его родственникам, знакомым, друзьям, а также на распространение личной информации. Как отмечают в регуляторе, такие действия противоречат ряду статей Конституции Украины, Гражданского кодекса и нарушают закон «О защите персональных данных».

Согласно отчету, в 2020-м было зафиксировано 2169 жалоб по коллекторской деятельности небанковских финансовых компаний, еще 163 обращение относительно банков. Наибольший всплеск заявлений о неправомерных действиях коллекторов пришелся на декабрь — 584 по микрофинансовых компаний и 22 — в отношении банков.

В конце января этого года парламент принял законопроект о защите должников при урегулировании вопроса задолженности по коллекторской компанией. Также сообщалось, что Нацбанк накажет нелегальных коллекторов.