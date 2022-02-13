НБУ озвучил причины падения украинской экономики

Украинская экономика терпит крушение – все экономические показатели снижаются, нет урожая, сокращается импорт и экспорт. Подробнее в цифрах разбирались наши журналисты.

Во II квартале 2020 года в Украине уменьшился уровень ВВП до 9,9%. В НБУ прокомментировали усугубление падения экономики карантинными ограничениями и падением спроса на 10%. Годовой уровень ВВП снизился до 11,4%. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, ссылаясь на отчеты Госстата Украины.

В НБУ перечислили основные причины, которые усугубили падение экономики во II квартале 2020 года:

Сокращение внутреннего спроса;

Падение инвестиций;

Сокращение импорта на 23% и экспорта — на 9%.

Из-за карантинных ограничений показатели продуктивности, роста и развития ухудшились практически у всех предприятий и отраслей экономики. Также на снижение роста экономики повлиял плохой урожай пшеницы и поздний старт сбора урожая.

Сложная ситуация наблюдается также в строительной, промышленной и ИТ сферах. Кризис ударил по туризму и сфере обслуживания.