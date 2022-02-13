НБУ озвучил причины падения украинской экономики

Украинская экономика терпит крушение – все экономические показатели снижаются, нет урожая, сокращается импорт и экспорт. Подробнее в цифрах разбирались наши журналисты.
Во II квартале 2020 года в Украине уменьшился уровень ВВП до 9,9%. В НБУ прокомментировали усугубление падения экономики карантинными ограничениями и падением спроса на 10%. Годовой уровень ВВП снизился до 11,4%. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, ссылаясь на отчеты Госстата Украины.
В НБУ перечислили основные причины, которые усугубили падение экономики во II квартале 2020 года:
- Сокращение внутреннего спроса;
- Падение инвестиций;
- Сокращение импорта на 23% и экспорта — на 9%.
Из-за карантинных ограничений показатели продуктивности, роста и развития ухудшились практически у всех предприятий и отраслей экономики. Также на снижение роста экономики повлиял плохой урожай пшеницы и поздний старт сбора урожая.
Сложная ситуация наблюдается также в строительной, промышленной и ИТ сферах. Кризис ударил по туризму и сфере обслуживания.
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