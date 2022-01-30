НБУ отчитался о госрезервах страны

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила информацию о международных резервах страны. На начало мая 2021 года объем средств исчисляется в размере 28 млрд долларов.

В сравнении с апрелем месяцем международные резервы Украины выросли на 3,6%, что в количественном соотношении равняется 0,96 млрд долларов.

Как говорят в Нацбанке, на увеличение объема резервов повлияли валютные поступления в пользу правительства и переоценка финансовых инструментов.

Напомним, что ранее в Национальном банке Украины сообщили, что в период с 5 по 7 мая регулятор не выходил на межбанк, это было запланировано. Также известно, что подобные периоды бывали и ранее – к примеру, за апрель их было четыре.