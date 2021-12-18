НБУ опубликует макропрогноз о карантинной экономике

Глава Национального банка Украины рассказал о том, что возглавляемое им ведомство рассматривает несколько сценариев развития украинской экономики в режиме «локдауна». Также, в связи с введением новых карантинных мер, НБУ планирует опубликовать новый экономический макропрогноз.
В то же время Шевченко отметил, что в оценке фактора карантина необходимо учитывать два аспекта.
По его словам, их влияние не такое разрушительное, как был во втором квартале 2020 года, в частности негативное влияние январского локдауна этого года на ВВП Нацбанк оценил в 0,2 процентных пункта, а мартовских ограничений еще меньше.
Шевченко добавил, что в отличие от прошлого года, когда локдаун был введен по всей Украине, пока в красную зону попало 11 регионов — 10 областей и Киев.
Говоря о других факторах, влияющих на динамику украинской экономики, он указал, что НБУ ожидает сохранения высоких мировых цен на товары, преобладающие в украинском экспорте, в то время как цены на энергоносители будут оставаться относительно стабильными.
В конце января этого года НБУ прогнозировал небольшое сокращение экономики в первом квартале этого года — на 0,1% и ее рост на 11,3% во втором с последующим замедлением до 3,5% и 2,6% в третьем и четвертом кварталах соответственно. Нацбанк ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 4,2%, правительство — на 4,6% после ее спада на 4% в 2020 году.
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