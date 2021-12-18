НБУ опубликует макропрогноз о карантинной экономике

Глава Национального банка Украины рассказал о том, что возглавляемое им ведомство рассматривает несколько сценариев развития украинской экономики в режиме «локдауна». Также, в связи с введением новых карантинных мер, НБУ планирует опубликовать новый экономический макропрогноз.

“Сейчас берем несколько сценариев локдауна для расчетов нашей модели: в зависимости от того, какие сценарии выберет правительство, такими и будем пользоваться. Конечно, в апрельском прогнозе мы учтем усиление ограничений из-за попадания области/города в красную зону карантина. Это риск, который реализовался”, — сказал Кирилл Шевченко.

В то же время Шевченко отметил, что в оценке фактора карантина необходимо учитывать два аспекта.

“Во-первых, карантинные меры действуют на экономику неоднородно — почти не влияют на такие отрасли экономики как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям даже в секторе услуг”, — пояснил глава НБУ.

По его словам, их влияние не такое разрушительное, как был во втором квартале 2020 года, в частности негативное влияние январского локдауна этого года на ВВП Нацбанк оценил в 0,2 процентных пункта, а мартовских ограничений еще меньше.

Шевченко добавил, что в отличие от прошлого года, когда локдаун был введен по всей Украине, пока в красную зону попало 11 регионов — 10 областей и Киев.

Говоря о других факторах, влияющих на динамику украинской экономики, он указал, что НБУ ожидает сохранения высоких мировых цен на товары, преобладающие в украинском экспорте, в то время как цены на энергоносители будут оставаться относительно стабильными.

“Дополнительный фактор — существует вероятность лучшего урожая, поскольку метеорологические условия были благоприятными зимой, а также была увеличена площадь посевов под озимыми культурами”, — добавил глава НБУ.

В конце января этого года НБУ прогнозировал небольшое сокращение экономики в первом квартале этого года — на 0,1% и ее рост на 11,3% во втором с последующим замедлением до 3,5% и 2,6% в третьем и четвертом кварталах соответственно. Нацбанк ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 4,2%, правительство — на 4,6% после ее спада на 4% в 2020 году.