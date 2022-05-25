НБУ опубликовал годовой отчет о бюджете 2021

Сегодня, 21 декабря 2020 года, Национальный банк Украины опубликовал годовой отчет о финансовой стабильности. Согласно ему, государственный бюджет 2021 потребует корректировок и правок. Это связано с построением бюджета на оптимистичных предположениях.

"Бюджет 2021, несмотря на определенные доработки, построенный на оптимистических предположениях. Из-за этого существует риск недополучения доходов (в том числе в части перечисления прибыли НБУ), что может потребовать внесения корректировок", - говорится в отчете.

Планируемый дефицит государственного бюджета в 2021 году является значительным, как в абсолютных – 246,6 млрд грн, так и относительных показателях - около 5,5% ВВП, отмечают в НБУ.

По мнению специалистов Нацбанка, способность правительства его профинансировать напрямую зависит от доступа к займам на внешних рынках и займов от МФО.

"Чистый объем заимствований должен составлять 233,4 млрд грн, из которых 55% - ОВГЗ. Привлечение столь значительных ресурсов на внутреннем рынке маловероятно без возврата на него иностранных портфельных инвесторов. НБУ неоднократно подчеркивал, что не планирует прибегать к косвенного финансирования дефицита бюджета из-за увеличения портфеля государственных ценных бумаг ", - отмечают в Нацбанке.

Кроме того, отмечено в отчете, высоки риски роста гарантированного государством долга.

"В принятом бюджете предельный объем предоставления государственных гарантий установлен в сумме до 88,7 млрд грн., что более чем втрое превышает лимит, предусмотренный Бюджетным кодексом и может привести к существенным расходов по таким обязательствам в следующих бюджетных периодах", - отмечают в НБУ.

Отмечается, что значительный дефицит бюджета второй год подряд обусловлен необходимостью поддержания экономики в условиях пандемии.