НБУ обещает лишать лицензий за вымышленные требования обменников к долларовым банкнотам

13:32 30 июня Киев, Украина

Участники валютообменного рынка, которые придумывают собственные требования к банкнотам и "рисуют" комиссии за не существующие услуги, подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии.

Об этом сказал глава Национального банка Андрей Пышный, комментируя ситуацию с обменом долларов США и дополнительной комиссией за прием старых банкнот.

По словам Пышного, любой креатив в толковании позиции НБУ со стороны участников рынка или игнорирование требований Нацбанка приведет к неотвратимой и адекватной реакции со стороны регулятора.

"Очень хочу, чтобы меня услышали: придумывая собственные требования к банкнотам, "рисуя" комиссии за несуществующие услуги, не контролируя работы сети, участники валютообменного рынка подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии", - подчеркнул Пышный.

Он пояснил, что все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны.

""Белые" или "синие" - они все равно "зеленые". Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска не предусмотрено", - напомнил Пышный.

Руководитель НБУ добавил, что граждане не должны терять свои средства из-за выдуманного "повреждения/износа". Именно поэтому последние изменения Нацбанк полностью убрал человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это значит, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции, пояснил Пышный.

"Это то, что касается легального поля. Если речь идет о нелегальном обмене валюты, работе без лицензии НБУ, то свое слово должны сказать правоохранительные органы. Я подписал соответствующее письмо на руководителей силовых ведомств", - добавил глава НБУ.

В последнее время банки и обменные пункты в Украине отказываются принимать купюры с незначительной потертостью, надписями и печатями, операции с которыми раньше осуществляли без проблем. Такие банкноты предлагают сдавать с 10-15-процентным дисконтом.



Национальный банк Украины заявил, что не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности, долларами США серии 1996 года и выпущенными в обращение ранее.