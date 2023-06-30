НБУ обещает лишать лицензий за вымышленные требования обменников к долларовым банкнотам

Участники валютообменного рынка, которые придумывают собственные требования к банкнотам и "рисуют" комиссии за не существующие услуги, подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии.
Об этом сказал глава Национального банка Андрей Пышный, комментируя ситуацию с обменом долларов США и дополнительной комиссией за прием старых банкнот.
По словам Пышного, любой креатив в толковании позиции НБУ со стороны участников рынка или игнорирование требований Нацбанка приведет к неотвратимой и адекватной реакции со стороны регулятора.
Он пояснил, что все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны.
Руководитель НБУ добавил, что граждане не должны терять свои средства из-за выдуманного "повреждения/износа". Именно поэтому последние изменения Нацбанк полностью убрал человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это значит, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции, пояснил Пышный.
В последнее время банки и обменные пункты в Украине отказываются принимать купюры с незначительной потертостью, надписями и печатями, операции с которыми раньше осуществляли без проблем. Такие банкноты предлагают сдавать с 10-15-процентным дисконтом.
Национальный банк Украины заявил, что не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности, долларами США серии 1996 года и выпущенными в обращение ранее.
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