НБУ обещает изменить дизайн украинских монет для удобства пользования – подробности

Многие украинцы отметили, что новые дизайны монет номиналом в 1 и 2 гривны слишком похожи. Из-за этого люди со слабым зрением, и пенсионеры часто путают их. Поэтому Национальный банк Украины планирует внести изменения в дизайн монет для более удобного пользования валютой.

Как объясняют в Нацбанке, было решено учесть жалобы граждан. Об этом шла речь на брифинге, который был посвящен старту Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов.

Также в НБУ рассказали, что оптимизации банкнотно-монетного ряда — не время. Как известно, монеты номиналом одна и две гривны очень похожи, и лишь незначительно отличаются по размеру.

Также НБУ объявили о том, что продадут на аукционе 30 июня монеты, вышедшие из употребления. Всего собралось около 46 тонн. Это монеты номиналом от 1 до 50 копеек. Такие данные обнародовали в пресс-службе нацрегулятора.