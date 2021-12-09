НБУ не покупал валюту на межбанке уже 2 недели

Национальный банк Украины не выходил на межбанковский валютный рынок уже дважды – с 5 по 9 апреля и с 12 по 16 апреля 2021 года. Одновременно с этим гривна теряет свою позицию и ее курс относительно валют мира снижается.

Всего с начала года Национальным банком по единому курсу куплено 230,5 млн долларов и продано 70 млн долларов. С использованием функционала Matching с начала года было куплено 60 млн долларов.

В 2020 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал – 3 891 млн долларов. С использованием функционала Matching в 2020 году было куплено 478,5 млн долларов, а продано 802 млн долларов.

В ходе валютных аукционов было продано 270,1 млн долларов, при этом валюта не покупалась на аукционах. По единому курсу было куплено 4 450,5 млн долларов, продано – 2 818,9 млн долларов.

В 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов. В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.