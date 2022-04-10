НБУ не осуществляет операции на межбанке

Интервенций по покупке валюты на межбанковском рынке НБУ не проводил. Так заявила пресс-служба министерства, отчитавшись за период 9-13 ноября 2020 года. Также центробанк отказался от продажи валюты.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4550,40 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 748,80 млн долларов.

В последний раз НБУ отказывался от интервенций в течение недели 19-23 октября. НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ было отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

В течение октября снова наблюдалась чистая продажа валюты центробанком - 208,30 долларов. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.