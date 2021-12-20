НБУ может снизить учётную ставку

12:13 21 Июль Киев, Украина

Послезавтра (четверг, 23 июля 2020 года) состоится заседание, на котором Национальный банк Украины может принять решение об снижении процентной ставки до 5%. Эксперты отмечают, что это может повлиять на инфляцию и экономическую ситуацию в целом.

Банковские эксперты выдвинули свое мнение, согласно которому ускорение инфляции до 2,4 процентов ниже целевого диапазона. Это позволяет поддерживать смягчение денежно-кредитной политики. Резкого снижения учетной ставки вряд ли стоит ожидать, но в июле показатель может снизиться на 1 процентный пункт.

В принципе такого мнения придерживаются представители многих украинских банков.

Кроме того, банкиры считают, что в июле-августе инфляция останется стабильной, приблизившись к июньскому показателю. В то же время инфляционные риски возрастают, в основном на фоне неопределенности в отношении финансирования крупного бюджетного дефицита в этом году.

Стоить напомнить, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства допускают снижение учетной ставки Национального банка Украины ниже уровня инфляции. Новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил о необходимости дальнейшего снижения учетной ставки и пересмотр условий кредитных каникул.